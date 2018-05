Bijna 200 dode paarden ontdekt in Arizona: hoe de zoektocht naar water hun tragische dood werd ADN

08 mei 2018

16u50

Bron: CNN, The Telegraph 5 Dieren Compleet uitgeput waren ze, toen ze eindelijk een plas water vonden. Zo uitgeput dat ze vervolgens kwamen vast te zitten in de modder aan de poel. En stierven.

Woensdag werden in totaal 191 karkassen aangetroffen op Navajo-land in Arizona. Het ene dier was al dieper in het zand weggezakt dan het andere. Sommigen lagen onder anderen. De wilde paarden waren niet neergeschoten, niet gedood. “Ze waren op zoek naar water om in leven te blijven”, vertelt Navajo-vicepresident Jonathan Nez. “In het proces zijn ze vast komen te zitten in de modder. Helaas waren ze zo zwak dat ze er niet meer uitraakten.”

Volgens de Navajo-indianen is sterfte aan de poel in Gray Mountain niet ongewoon en gaat het om een seizoensgebonden probleem. Maar de laatste jaren wordt de droogte in het zuidwesten van de VS steeds extremer en drogen de watervoorraden sneller op. Ook dit jaar is de toestand heel zwaar; Arizona worstelt met intense watertekorten. In maart werd voor de Navajo-natie de droogte-noodtoestand uitgeroepen. Daarnaast is er volgens de stam een overpopulatie van de paarden. Er is simpelweg niet voldoende drinken en voedsel voor hen allemaal.

De dieren zullen ter plaatse worden begraven. De poel wordt bedekt, het momenteel magere waterstroompje wordt omgeleid.