Bijna 2.500 euro boete voor Australiërs die hond niet uitlaten Naz Taha

29 september 2019

07u28

Bron: AD.nl 4 Dieren Moeten mensen verplicht worden om hun hond minstens een keer per dag uit te laten? In Australië vinden ze van wel. In Australian Capital Territory riskeren hondenbezitters binnenkort een forse boete als zij hun viervoeter niet dagelijks uitlaten. Het bedrag kan oplopen tot 2.500 euro (4.000 Australische dollars), zo schrijft CNN.

De wet is afgelopen donderdag aangenomen door het regionale parlement en wordt ingevoerd in Australian Capital Territory (ACT), het territorium waarin de hoofdstad Canberra ligt.



De nieuwe wet is bedoeld om honden te beschermen tegen nalatigheid van hun baasjes. “Dierenwelzijn gaat niet alleen over voedsel en onderdak, maar ook over de fysieke gesteldheid en de geestelijke uitdaging van dieren”, aldus de regionale overheid in een persverklaring.