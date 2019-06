Bezoekers Nederlands dierenpark zien hoe neushoorn struisvogel doodt Redactie

14 juni 2019

16u09

Bron: AD.nl 4 Dieren In het Nederlandse dierenpark Wildlands in Emmen is een struisvogel overleden na een korte confrontatie met een neushoorn. Dat meldt het dierenpark op haar Facebookpagina. Meerdere bezoekers zouden getuige zijn geweest van het incident.

Beide dieren vertoefden op de savanne van het park. Tegenover het Nederlandse Dagblad van het Noorden laat een woordvoerder van het park weten dat nog onderzocht wordt wat er precies gebeurd is. Ze spreekt van ‘een uitzonderlijke situatie’. Op Facebook meldt het dierenpark dat ook bekeken wordt of er extra maatregelen nodig zijn.

Het is niet de eerste keer dat een dier in Wildlands een confrontatie met een ander dier met de dood moet bekopen. In maart 2017 overleefde in Wildlands een kangoeroe de confrontatie met een leeuw niet. Het buideldier was uit zijn verblijf ontsnapt en in het leeuwenverblijf beland. Dat moest hij bekopen met zijn leven.