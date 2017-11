Bezit dit kleine knaagdiertje de sleutel tot kankervrij leven? sam

Bron: KameraOne

Ken je de naakte molrat al? Dit kleine diertje is zo groot als een muis, maar leeft wel negen tot tien keer langer. De diertjes gedijen in de zwaarste omstandigheden van Oost-Afrika, waardoor wetenschappers onderzoeken of hun unieke eigenschappen ook het leven van mensen zouden kunnen verlengen.

rv