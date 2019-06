Bevrijde showbizz-beloega’s komen aan in IJsland, waar ze in gigantisch zeereservaat worden losgelaten ADN

20 juni 2019

14u23

Bron: BBC, The Guardian 0 Dieren Little Grey en Little White kunnen hun showbizzleven in China eindelijk echt achter zich laten. De twee beloega’s uit een pretpark in Shanghai zijn na een lange vliegreis aangekomen in IJsland. Daar zullen ze rustig verder kunnen leven in een groots en uniek zeereservaat, dat hopelijk een model kan worden om ook andere soortgenoten die momenteel in gevangenschap leven te herplaatsen.

De twee twaalfjarige witte dolfijnen werden geboren in het wild, maar werden gevangengenomen toen ze zo’n twee jaar oud waren. Sindsdien waren ze een populaire attractie in Changfeng Ocean World in Shanghai, waar ze shows opvoerden voor bezoekers.

Druk

Nadat een Britse firma het bewuste Chinese aquarium in 2012 overnam, werd een oplossing voor de dieren gezocht. En gisteren was het dan eindelijk zover, na lang plannen en regelen. Little White en Little Grey zijn in IJsland geland! In speciale containers vlogen ze de halve wereld over, op weg naar hun nieuwe thuis in Klettvik Bay, op het IJslandse eiland Heimaey. Ze zullen nog met een truck en een ferry moeten doorreizen voor ze hun eindbestemming bereiken: een uniek beloegareservaat.

“We hebben de voorbije 18 maanden hard gewerkt met de twee witte dolfijnen om er zeker van te zijn dat ze voorbereid en klaar waren voor de lange reis”, zegt Andy Bool, hoofd van de Britse natuurbeschermingsorganisatie Sea Life Trust.

Gigantisch

Een leven écht in het wild, zouden de beloegavrouwtjes waarschijnlijk niet overleven. Maar hun nieuwe speciale toevluchtsoord in IJsland komt wel aardig in de buurt. Het zeereservaat van liefst 32.000 vierkante meter groot is ‘s werelds eerste zeebeloegareservaat ter wereld en “biedt een meer natuurlijk sub-arctisch klimaat en wilde habitat voor deze prachtige dolfijnen”, zo klinkt het.

De twee dieren kregen ook volop training in onder meer langer onderwater blijven en sneller zwemmen, zodat ze voorbereid zijn op de getijden en stromingen in het reservaat. Daarnaast maakten ze ook kennis met het zeeleven van hun nieuwe omgeving, zoals krabben en zeewier. En ze kregen goed te eten. Een extra speklaagje moet ze extra beschermen tegen de koudere temperaturen in de IJslandse wateren. De beloega’s wegen zo’n 900 kilo, ze zijn vier meter lang.

Nadat Little Grey en Little White eerst bij hun positieven komen in een speciaal bassin, zullen ze naar hun grote zeekooi verhuizen. Daar zullen ze goed opgevolgd worden door wetenschappers om te zien hoe ze zich aanpassen aan hun nieuwe thuis. Als alles goed gaat, kunnen ze er tot wel 40 jaar oud worden. Later kan het reservaat misschien ook andere beloega’s huisvesten.

Free Willy

De bewuste baai was overigens in 1998 ook al eens de thuis van een andere bekende showbizz-walvis, de orka Keiko van de ‘Free Willy’-filmreeks. Keiko werd uiteindelijk in 2002 vrijgelaten in het wild, maar kon zich nooit meer echt aanpassen. Hij stierf 18 maanden later ergens bij Noorwegen.

De beloega’s zullen wel permanent in hun enorme zeekooi vertoeven. “Ze zullen nooit vrijgelaten kunnen worden omwille van hun afhankelijkheid van mensen. We willen hen in lijn met onze waarden gewoon laten stoppen met openbare vertoningen”, aldus het reservaat.

Today we're delighted to reveal @SeaLifeTrust’s ground-breaking plan to create the world’s first beluga whale sanctuary in partnership with @WHALES_org. Take a look! Find out more at https://t.co/rbSYVBv86P #belugasanctuary pic.twitter.com/N92TSxoA9w Beluga Sanctuary(@ BelugaSanctuary) link

REUNITED 🐳 💙



The @Cargolux_intl team is reuniting with Little Grey And Little White ahead of their journey from #China to #Iceland. They have also brought the pilots to introduce them to their very special VIP guests!#BelugaFlight pic.twitter.com/xWq2t4iGTx Beluga Sanctuary(@ BelugaSanctuary) link

HOME TO THE OCEAN✈️🐳 We've got special guests on board our @Cargolux_Intl flight from #China to #Iceland! Follow Little Grey and Little White's epic flight to their new sanctuary home here https://t.co/wZj54STxMP#Belugaflight pic.twitter.com/p5Guyr0EIQ Beluga Sanctuary(@ BelugaSanctuary) link

TOUCHDOWN ✈️🐳 Little Grey & Little White have arrived safely in #Iceland after their special @Cargolux_Intl flight from #China. The whales are in good health and our care team will continue to assess their well-being as they continue on their journey to Heimaey island! pic.twitter.com/8qpuyS9Loc Beluga Sanctuary(@ BelugaSanctuary) link