Bevrijde showbeloega's vrijgelaten in IJslands zeereservaat

10 augustus 2020

20u30

Bron: Sea Life Trust 56 Dieren Little Grey en Little White, de twee beloegawalvissen die vorig jaar werden overgebracht naar IJsland nadat hun carrière in een pretpark erop zat, zijn vandaag aangekomen in hun nieuwe, permanente thuis: een zeereservaat in het IJslandse Klettsvik Bay, dat dienst moet doen als het allereerste beloegareservaat ter wereld en hoopt in de toekomst nog meer beloega’s te verwelkomen die een leven in gevangenschap achter zich mogen laten.



Little Grey en Little White werden geboren in het wild, maar gevangen genomen toen ze zo'n twee jaar oud waren. Vervolgens werden ze gebruikt als showdieren in Changfeng Ocean World in Shanghai, tot het pretpark in 2012 werd overgenomen door een Britse firma, die op zoek ging naar een betere toekomst voor de dieren.

Nu ze zo'n dertien jaar oud zijn, krijgen Little Grey en Little White, twee vrouwelijke witte dolfijnen, eindelijk hun vrijheid terug. Vorig jaar werden de beloega’s al overgebracht naar het IJslandse eiland Heimaey, waar ze zo’n veertien maanden verbleven in een faciliteit in het stadje Vestmannaeyjar om hen voor te bereiden op hun vrijlating in de natuur: een zeereservaat in Klettsvik Bay voor de kust van het eiland.

Gisteren werden de walvissen overgebracht naar een zwembad aan de rand van de baai, waar ze de tijd krijgen om zich aan te passen aan hun nieuwe natuurlijke omgeving, vooraleer ze worden vrijgelaten in het reservaat. Het is de allereerste keer dat Little Grey en Little White zich weer in zee bevinden nadat ze in 2011 werden overgebracht naar China vanuit een Russisch onderzoekscentrum.

“We zijn verheugd om te kunnen meedelen dat Little Grey en Little White veilig in de verzorgingsbaden van het zeereservaat vertoeven en nog slechts één stapje verwijderd zijn van hun vrijlating in open water”, zegt Andy Bool, directeur van de Britse natuurbeschermingsorganisatie SEA LIFE Trust die instaat voor het beheer van het reservaat. “Na uitgebreide planning en repetities verliep de eerste fase van hun vrijlating in zee zo vlot als we konden hopen en hadden gepland. Ons team van experts en dierenartsen volgt Little Grey en Little White nu nauwlettend op en we hopen hun finale vrijlating erg snel te kunnen aankondigen.”



