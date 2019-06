Bevrijde beloega’s aangekomen in IJsland Redactie

20 juni 2019

16u36

Bron: AP, Sea Life Trust 2

Na een spannende en vermoeiende tocht zijn twee beloega’s uit Shangai aangekomen in IJsland. De witte dolfijnen leefden in een Chinees pretpark en werden er ingezet als attractie. Dat leven als showbeesten is nu voorbij voor ‘Little White’ en ‘Little Grey’. Ze mogen genieten van hun pensioen in een natuurreservaat in IJsland.

In diezelfde baai werd ook ooit Keiko, de orka uit ‘Free Willy’ opgevangen. Keiko werd nadien wel vrijgelaten in het wild, maar dat zal met deze dieren nooit gebeuren. De twee beloega’s zullen normaal altijd in het natuurreservaat blijven.