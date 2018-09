Beul bewerkt hond met schroevendraaier en zet hem vervolgens levend in brand Arne Adriaenssens

03 september 2018

15u32

Bron: Metro UK

In het Engelse Little Orton werd vrijdag een zwaar mishandelde hond gevonden. Hij werd geslagen, aangevallen met een schroevendraaier en vervolgens levend in brand gezet. Van de dader is voorlopig nog geen spoor.

In het Britse Little Orton, een klein dorpje op een boogscheut van Carlisle, kwam vrijdag een extreem geval van dierenmishandeling aan het licht. De bull lurcher Bruce werd door een voorlopig onbekende dierenbeul geschopt, geslagen, bewerkt met een schroevendraaier en vervolgens levend in brand gezet.

Dat het dier de aanval overleefde, mag op zich al een mirakel genoemd worden. De dokters weten echter niet of hij nog volledig gaat revalideren. Bruce is ontzettend mager en heeft diepe wonden aan zijn gezicht. Zijn schedel is op meerdere plaatsen gebarsten en hij heeft brandwonden over zijn volledige lichaam. Eén van zijn ogen viel niet meer te redden en werd ondertussen al verwijderd.

"Hij is een vechter"

Anthony Jones, inspecteur voor dierenrechtenorganisatie RSPCA, zegt dat “zijn bloed gaat koken” van dit voorval. Hij maakt er een erezaak van de daders van deze aanval op te sporen en in te rekenen.

Toen het nieuws bekend raakte, wilde ook dierenvriend Vicky Carr haar steentje bijdragen. Ze zette een crowdfundingsactie op om Bruce te helpen. Die bracht al meer dan 5.500 pond (6.000 euro) in het laadje, 11 keer zoveel dan waar ze op hoopte. “Deze venijnige mensen moeten gevonden worden”, zegt de vrouw emotioneel. “Bruce is gelukkig een vechter. De blik op zijn gezicht geeft me hoop. Ik wil dat hij binnenkort een leven kan leiden waar hij voelt wat een liefhebbend baasje is.”