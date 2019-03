Betrapt! Installateur steelt puppy Redactie

27 maart 2019



Melissa Cortez was er niet goed van. Toen ze maandag thuis kwam was haar 10 maand oude puppy Andrew verdwenen. Toen ze de beelden van de bewakingscamera’s in de buurt van haar huis bekeek, zag ze wat er gebeurd was. De puppy was niet ontsnapt, een man had Andrew meegenomen. Het was een installateur die voor een telecombedrijf werkt. Melissa poste de beelden op Twitter en kreeg heel wat reacties. Gisteren werd Andrew teruggevonden en waren puppy en baasje opnieuw herenigd.