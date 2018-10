Betrapt! Baviaan imiteert iconische scène uit ‘de Leeuwenkoning’ AW

19 oktober 2018

15u47

Bron: Daily Mail 0 Dieren Disneyfilms zijn niet noodzakelijk slechts fantasietjes met onrealistische scènes. Dat bewijst de foto die Dafna Ben Nun in Zuid-Afrika nam. Daarop imiteert een baviaan de wereldberoemde ‘Circle of Life’-scène van Disney-klassieker ‘de Leeuwenkoning’ waarbij kleine Simba wordt voorgesteld aan het Afrikaanse dierenrijk.

De baviaan op de foto hijst in werkelijkheid dan wel haar eigen jong de lucht in, de gelijkenissen zijn treffend. Net alsof het dier de film net had bekeken. Oordeel gerust zelf.

Fotografe Dafna Ben Nun wist het iconische beeld vast te leggen tijdens haar reis doorheen Zuid-Afrika. Ze wou daar meer te weten komen over de lokale fauna en flora en werd aangenaam verrast door de twee bavianen.