Beschoten hert doodt jager mvdb

25 oktober 2019

10u51

Bron: KY3 - NPR 22 Dieren Een Amerikaanse jager (66) is overleden na een aanval door het hert dat hij voordien had beschoten.

Thomas Alexander was dinsdag op zijn eentje aan het jagen in bosrijk gebied nabij de plaats Yelville in de staat Arkansas. Hij kreeg een mannelijk hert in het vizier, schoot en raakte het dier. De man liep op het beest af om te controleren of de bok was bezweken. “Blijkbaar was dit niet het geval”, verklaarde Keith Stevens van de jachtcommissie van Arkanasas aan de lokale tv-zender KY3. Het hert kon nog opstaan en moet verschillende keren hebben uitgehaald met zijn scherp gewei. “De man had steekwonden over het hele lichaam.”

Anderson was nog in staat om familie te bellen. Politie en ambulanciers konden hem lokaliseren en brachten hem naar het ziekenhuis, waar hij overleed. Volgens Stevens volgt er geen autopsie op het lichaam. Of de zestiger overleed door de verwondingen of door een hartaanval blijft onduidelijk. Evenmin is geweten of het kadaver van het hert is aangetroffen. De jachtchef spreekt van een van de vreemdste voorvallen uit zijn carrière van meer dan 20 jaar. Wie een hert beschiet, moet zeker dertig minuten wachten vooraleer hij het kan benaderen, geeft Stevens nog als raad mee.

In 2016 verklaarden 11,6 miljoen Amerikanen - zo’n vijf procent van de bevolking - te jagen. Ondanks een korte heropleving in de periode 2006-2011 (13,7 miljoen) is het aantal sinds 1991 in dalende lijn. Onderzoekers verwachten dat het aantal jagers in de komende decennia nog verder zal afnemen.