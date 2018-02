Beroemde polyamoreuze gans (40) die een triootje had met twee zwanen overleden in Nieuw-Zeeland IB

08 februari 2018

04u00

Bron: newshub.co.nz, Facebook 1 Dieren In Nieuw-Zeeland is de blinde, polyamoreuze gans Thomas (40) overleden. Het dier werd een lokale beroemdheid aan de Kapiti Coast nadat hij zich afscheidde van zijn soortgenoten en ‘viel’ voor een mannelijke zwarte zwaan, Henry. Henry en Thomas beleefden 24 gelukkige jaren samen, tot de zwarte gans Henriëtta hun leven binnenvloog.

Henriëtta en Henry vormden al snel een nieuw koppel, maar de afspraak was vanaf het begin duidelijk: Thomas blijft. De witte gans werd al snel een soort ‘oom’ voor de vele kleine zwaantjes die Henriëtta en Henry samen kregen. Het opmerkelijke trio was onafscheidelijk totdat Henry in 2009 op 30-jarige leeftijd overleed.

Nadien bleef Thomas wel in ‘zijn’ vijver, de Waimanu Lagoon in Waikanae aan de oostelijke Kapiti Coast op het Noordereiland. Vijf jaar geleden, op 35-jarige leeftijd werd Thomas overgebracht naar een dierenopvangcentrum, nadat hij steeds meer gezondheidsproblemen kreeg. De oude gans had onder andere last van cataract en werd uiteindelijk blind. Toch ontfermde het oude beestje zich in het opvangcentrum nog over verschillende weesgansjes die werden binnengebracht.

(lees verder onder de foto)

Fantastisch karakter

Deze week is de bijzondere gans in Wellington overleden. “Hij was zo’n speciale jongen en had een fantastisch karakter”, schrijft de Wellington Bird Rehabilitation Trust op Facebook. “Bedankt aan allen die van Thomas hielden en voor hem gezorgd hebben. We missen je Thomas, maar moge je nu rusten in vrede.”

Het is zeldzaam dat een gans zo oud wordt, normaal behalen ze een leeftijd van twintig tot vijfentwintig jaar. Thomas zal waarschijnlijk aan zijn ‘vijver’, de Waimanu Lagoon, begraven worden.