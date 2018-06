Beroemde gorilla Koko die communiceerde in gebarentaal overleden kv

21 juni 2018

16u36

Bron: ANP 0 Dieren De gorilla die beroemd werd omdat ze gebarentaal leerde, is in haar slaap overleden. Koko werd 46 jaar oud. Dat heeft de Gorilla Foundation in Woodside, Californië bekendgemaakt.

De westerse laaglandgorilla werd op 4 juli 1971 geboren in de dierentuin van San Francisco als Hanabi-ko, Japans voor 'vuurwerk kind'.

Een jaar later begon psychologe Penny Patterson het jonge dier de beginselen bij te brengen van gebarentaal, aangepast voor de apenhand. Ze zette het leerproces en haar primatenonderzoek voort in Stanford en daarna in de Santa Cruz Mountains. Koko kreeg gezelschap van haar soortgenoot Michael en, toen deze in 2000 overleed, van Ndume. Uiteindelijk kende Koko meer dan duizend gebaren, waaronder de opgestoken middelvinger, om met mensen te communiceren. Meestal nam ze zelf het initiatief tot een woordeloos gesprek.

De slimme gorilla, die ook een behoorlijk aantal Engelse woorden herkende, behaalde bij IQ-tests scores tussen 70 en 95. Ze kreeg extra bekendheid door een katje te adopteren als huisdier en door de opmerking van haar verzorgster dat Koko erg verdrietig was na het overlijden van de acteur Robin Williams, die ze in 2001 had ontmoet.