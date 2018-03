Bergzebraveulen mag voor het eerst buiten spelen in Antwerpse Zoo DILA

30 maart 2018

11u16 0

Op 27 februari werd op de nieuwe savanne in de Antwerpse Zoo het allereerste veulentje geboren. De kleine zebramerrie kreeg de nam Tutama en mag nu voor het eerst ook buiten spelen op de savanne. Het kwieke kleintje van mama Luena dartelt vrolijk rond, zeker nu de lentezon zich al even laat zien.

De Hartmanns bergzebra is een kwetsbare diersoort. Ze verschillen van andere zebrasoorten door een typerend flapje aan hun keel. In de natuur leven er naar schatting nog maar 9 000 dieren. Met haar kweekprogramma helpt de Zoo de soort in stand te houden.