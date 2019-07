Berenmoeder en haar welp op pad in Amerikaanse woonwijk DVDE

06 juli 2019

11u18

Bron: KameraOne 0

Het was even schrikken bij de bewoners van Castiac, een stadje in de Amerikaanse staat Californië, toen ze een beer en haar welp zagen rondwandelen in hun woonwijk. Het duo werd eerst gespot toen ze in vuilnisbakken rommelden. Nadien gingen ze langs in de tuinen van enkele huizen. De twee werden uiteindelijk gevangen en teruggebracht naar de nabijgelegen bossen. Niemand raakte gewond.