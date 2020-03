Beren komen maand vroeger dan normaal uit winterslaap door extreem zachte winter KVE

09 maart 2020

13u14

Bron: Moscow Times Daily Mail, Global News, Unilad 0 Dieren Beren die ontwaken uit hun winterslaap en op zoek gaan naar iets lekkers om hun hongerige buiken te vullen: vaak hét signaal bij uitstek dat de lente op komst is. Alleen gebeurt het nu veel vroeger dan normaal door de erg zachte winter.

In het Canadese Banff werd de eerste wakkere beer al op 29 februari gespot. Het ging om een grote grizzly die door de vallei struinde om voedsel te vinden. En dat wordt geen gemakkelijke opdracht, want ondanks de zachtere temperaturen ligt er wel nog sneeuw. “Het zal voor deze beer een hele uitdaging worden om op gewicht te komen in aanloop naar de lente”, denkt bioloog Blair Fyten. Vorig jaar werd de eerste wakkere beer op 19 maart gezien. Normaal komen ze uit hun winterslaap rond eind maart. Dan ontwaken de grote, sterke mannetjes. Vrouwtjesberen worden normaal pas in april wakker omdat zij minder vetreserves hebben en er dan al meer voedsel te vinden is.

Maar ook elders - in Finland, Siberië en New England (VS) - roeren de (wilde) beren zich al. Zo moest de dierentuin van Moskou alles al veel sneller in gereedheid brengen voor het ontwaken van de beren - zelfs een maand vroeger dan normaal. Gewoonlijk ontwaken de dieren pas in april.



De medewerkers van de zoo zijn al in februari begonnen met het dag en nacht monitoren van de beren en merkten dat ze al veel actiever waren, wat erop wees dat ze klaar waren om uit hun winterslaap te komen.



“Onze zoölogen vermoedden dat de beren sneller zouden wakker worden door de extreem zachte winter”, verklaarde Svetlana Akulova, directrice van de zoo van Moskou aan de Moscow Times. En vorige week gebeurde het dan ook.

Caloriearme maaltijden

Om te voorkomen dat het spijsverteringssysteem van de beren overhoop zou komen te liggen, bereiden de medewerkers een assortiment van kleine, lichte snacks. De dieren kunnen smullen van caloriearme maaltijden bestaande uit appels, peren, groenten en sla. Stelselmatig zullen andere ingrediënten zoals vis, honing en noten aan de mix worden toegevoegd.

Iets soortgelijks overkwam twee bruine beren in de Korkesaari Zoo in de Finse hoofdstad Helsinki. Zij ontwaakten half februari al na slechts twee maanden winterslaap.

Volgens onderzoekers in de Amerikaanse staat New Hampshire werden ook daar al in februari wakkere, wilde beren waargenomen. “We hebben deze winter veel minder sneeuw en de temperaturen zijn hoger dan normaal, waardoor het voor beren nog aantrekkelijker is om wakker te worden en een snack te zoeken,” vertelde bioloog Andy Timmins.

Afhankelijk van de soort overwinteren beren meestal ongeveer vier of vijf maanden per jaar, hoewel sommige beren wel tot acht maanden ‘slapen’. Maar beren houden sowieso geen ononderbroken winterslaap. Ze slapen wel het grootste deel van de winter, maar ze worden geregeld even wakker om te eten. Hun slaap is niet erg diep, ze sluimeren meer. Daarom is het niet echt een winterslaap, maar eerder een ‘winterrust’. Maar als de winter extreem zacht blijkt te zijn, komt aan die relatieve rust vervroegd een einde en trekt de beer er sneller weer op uit.

Bekijk ook. Enkel in Rusland: man gaat rustig schaatsen met een beer