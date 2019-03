Beren communiceren even sterk als mensen Redactie

22 maart 2019

Lange tijd werd aangenomen dat enkel mensen en primaten in staat zijn gelaatsuitdrukkingen na te bootsen. Maar recente studie van de communicatie onder beren trekt die vorm van menselijke superioriteit in twijfel.

Het nabootsen van gelaatsuitdrukkingen is een danig gesofisticeerde communicatievorm dat het gezien wordt als één van de steunpilaren van het sociale succes van mensen. Maar ook beren doen het. Dit doet vermoeden dat heel wat andere zoogdieren vaardigheden bezitten waarvan totnogtoe werd aangenomen dat ze uniek zijn voor de mens.

Onderzoekers aan de universiteit van het Engelse Portsmouth zagen tijdens een studie die twee jaar duurde hoe honingberen (of Maleise beren) gelaatsuitdrukkingen deelden om hun verbondenheid en solidariteit te tonen. “Gezichtsuitdrukkingen van anderen heel precies nabootsen is één van de pijlers van menselijke communicatie. Andere primaten en honden doen elkaar na, maar enkel bij grote apensoorten en mensen hadden we zo’n complexiteit in gezichtsnabootsing gezien”, stelt projectleidster Marina Davila-Ross.

“Omdat honingberen zo’n complexe gezichtscommunicatie hebben en omdat ze, in tegenstelling tot apen en primaten, geen evolutionaire link met mensen hebben en geen huisdieren zijn zoals honden, zijn we ervan overtuigd dat deze geavanceerde vorm van nabootsing ook bij andere diersoorten voorkomt. Dat moet verder onderzocht worden.”

Ook de idee dat complexe communicatievormen enkel voorkomen bij soorten met complexe sociale systemen, wankelt. De honingbeer, waarvan er 22 werden gemonitord in een natuurpark in Maleisië, is een eerder solitaire diersoort.