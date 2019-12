Berberaapje dat met luier uit Antwerpse boom werd gehaald, heeft nieuwe thuis gevonden AW

06 december 2019

13u50

Bron: AD.nl 0 Dieren Een jonge berberaap heeft deze week een nieuwe thuis gevonden in het Ouwehands Dierenpark Rhenen. Enkele maanden geleden zat het beestje nog hoog in een boom in Antwerpen, mét een luier aan.

Het dier bleek - nadat het door hulpdiensten uit de boom was gehaald - een kale ring rond zijn nek te hebben. Vermoedelijk was dat omdat hij een halsband moest dragen. Het lijkt er dus op dat het berberaapje als huisdier gehouden werd maar wist te ontsnappen. Het aapje, dat nu zo’n één jaar oud is, is volgens het dierenpark vermoedelijk al heel jong bij zijn moeder in Noord-Afrika weggehaald voor de handel.

Quarantaine

De berberaap heeft een tijdje in quarantaine gezeten in het Natuurhulpcentrum om te herstellen. Vervolgens werd er gezocht naar een plek waar het dier terecht kon. Ouwehands Dierenpark wil de berberaap graag integreren in de groep berberapen die al in het dierenpark woont.

Het dier went op dit moment eerst achter de schermen aan zijn nieuwe verblijf. Hij moet kennismaken met zijn eigen soortgenoten. Dit gebeurt eerst op afstand, door het gaas in verschillende verblijven. Uit zijn schrikachtige reactie is volgens de verzorgers te merken dat hij voor het eerst in zijn leven een soortgenoot zag. Pas als er zichtbaar een band is ontstaan tussen hem en de andere apen wordt hij stap voor stap bij de groep geïntroduceerd.