Benieuwd naar wat uw kat dagelijks uitspookt? Onderzoekers zochten het uit AW

03 juni 2019

15u50

Bron: Science Magazine 0 Dieren Sinds de uitvinding van videocamera’s waren tal van dieren het voorwerp van onderzoek. Dankzij kleine camera’s die bijvoorbeeld aan een halsband bevestigd worden, kunnen de dagdagelijkse activiteiten van dieren stap na stap worden nagegaan. Dit keer werden zestien katten maar liefst vier jaar lang gevolgd.

Maren Huck, professor in de Gedragsecologie aan de University of Derby, vond het zonde dat er zo weinig onderzoek naar katten werd gedaan in het verleden. “Op een dag bracht mijn kat een valk mee naar huis, zo groot als ze zelf was. Ik was nieuwsgierig hoe ze dat voor elkaar had gekregen.”



Daarom bevestigde ze een camera aan haar eigen kat, en vijftien andere. Samen met Samantha Watson, een gedragsbioloog aan de Manchester Metropolitan University, analyseerde Huck de beelden. Dat was niet bepaald makkelijk: “Ons onderzoek startte oorspronkelijk met 21 katten, maar vijf daarvan tolereerden de camera’s rond hun nek niet.”

Resultaten

Uiteindelijk werden er zestien katten geobserveerd, en dat bleek ruim voldoende te zijn. “Katten worden als lui beschouwd. Maar zodra ze buiten zijn, zijn ze alert. Ze observeren continu hun omgeving en andere katten”, aldus Huck. “Soms blijven ze wel een halfuur lang op enkele meters afstand van een andere kat zitten, zonder ook maar te bewegen.”



Of haar resultaten werkelijk baanbrekend zijn, moet nog blijken uit het onderzoeksrapport, maar zelf is Huck haar katten alvast dankbaar. Ze vermeldt hen zelfs in de dankbetuigingen van haar onderzoek. “Maar dat doe ik eigenlijk altijd bij de dieren waarmee ik werk. Zonder hen zou ik mijn studies niet kunnen uitvoeren.”