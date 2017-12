Ben is 210 miljoen jaar, heeft een lange nek en staat nu in Brussels museum EB

Bron: Belga 0 BELGA Ben was een van de eerste dino's met een lange nek. Dieren Het skelet van plateosaurus Ben is eindelijk volledig en heeft vandaag zijn intrede gemaakt in de Galerij van de Dinosauriërs van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Elsene.

Ben, een 210 miljoen jaar oud fossiel, werd in Zwitserland ontdekt door paleontoloog Ben Pabst, die vandaag aanwezig was bij de inauguratie van het skelet. Een team van palentologen en technici van het museum werkten achttien maanden lang aan de reconstructie van het skelet. Om voldoende middelen te verzamelen om de reconstructie te financieren, ging het museum via crowdfunding op zoek naar 25.000 euro. Dat bedrag werd zonder problemen bijeengezameld: 628 mensen schonken via het platform www.growfunding.be in totaal 49.510 euro.

Erg goed bewaard

Het skelet van de dino is erg goed bewaard gebleven en was bijna compleet. Het werd aangevuld met enkele onderdelen van een tweede dinosaurus. "Ben is een vreselijke dood gestorven", zegt paleontoloog Pascal Godefroit. "Hij raakte verstrengeld in een moeras, wat voor de fossilisatie ideaal is. Hij werd meteen bedekt door zeer compacte sedimenten. Hij is met zeer weinig zuurstof in contact gekomen, waardoor de bacteriën die instaan voor de ontbinding van het lichaam weinig actief waren. De aaseters zijn niet tot aan het skelet geraakt."

Lange nek

De plateosaurus is een van de eerste grote dinosaurussoorten die op aarde rondliepen. Oudere soorten werden niet groter dan 1,5 meter, terwijl Ben maar liefst 6,5 meter lang is. Ben was bovendien een van de eerste dino's met een lange nek. De herbivoren werden tot nu toe enkel aangetroffen in Duitsland, Zwitserland en Frankrijk.

Topmuseum

De Galerij van de Dinosauriërs is met zijn 3.000 vierkante meter de grootste zaal in Europa met enkel dinosaurussen. In 2015 nam CNN de galerij op in de top tien van beste dinosaurusmusea ter wereld. Sinds de opening in 2007 ontving de expositie al meer dan 3,2 miljoen bezoekers. Met Ben erbij geteld, zijn er in de galerij 46 volledige dinosaurussen tentoongesteld, waarvan 23 authentieke fossiele skeletten.

Zondag vindt in het museum de Dino Family Day plaats, met allerhande activiteiten voor kinderen.

Photo News De Zwitserse paleontoloog Ben Pabst was vandaag aanwezig bij de inauguratie van het skelet.

