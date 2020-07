Beloega gespot bij San Diego, op meer dan 4.000 km ‘van huis’: wetenschappers staan paf Joeri Vlemings

14 juli 2020

13u07

Bron: National Geographic 4 Dieren Voor de kust van San Diego hebben walvisspotters eind juni een beloega gezien. Tot hun grote verbazing, want de witte dolfijn komt daar normaal helemaal niet voor. De dichtstbijzijnde populatie van soortgenoten bevindt zich op meer dan 4.000 km. En de beloega is een sociaal dier. Wetenschappers krabben zich in de haren.

Vrijdagochtend 26 juni voer Domenic Biagini uit op de Mission Bay in San Diego met zes klanten aan boord van zijn boot. Biagini is kapitein bij een walvisspottersfirma en wildfotograaf. Zoals gebruikelijk vroeg hij over de radio die vrijdag aan collega Lisa LaPointe of ze al walvissen had gezien die dag. “We hebben net een parelwitte van 15 meter en zonder rugvin gezien”, was het antwoord. “Meer parelwit vind je ze niet.”

Zeker geen blauwe vinvis, dus. Ook geen orka of bultrug. Geen van de soorten die ze daar doorgaans spotten. De beschrijving kwam overeen met die van een beloega, maar die zwemmen niet rond in de wateren van Californië. Een uur later nam LaPointe opnieuw contact op met Biagini over de radio. Ze wist zeker dat het een beloega was en wou harde bewijzen omdat anders “niemand het zou geloven”. Biagini kwam daarom haar richting uit.

Met zijn drone wou hij de witte walvis lokaliseren. Na 45 minuten zag hij hem op amper 200 meter van zijn boot bovenkomen. “Ontegensprekelijk, onmiskenbaar dook er een beloega voor mij op”, getuigt hij. “Het was zo bizar, dat moment was zo verbazingwekkend.” Zijn handen trilden toen hij de drone bestuurde.

Beloega’s of witte walvissen houden zich normaal enkel op in de Noordelijke IJszee in Canada, Groenland, Rusland, Scandinavië en Alaska. Ze zijn sociaal en zwemmen vaak in scholen. Deze beloega was helemaal alleen en zo’n 4.000 km verwijderd van de dichtstbijzijnde populatie in Alaska. Nooit eerder werd er zo zuidelijk zo’n witte dolfijn gespot, laat staan gefilmd. Waar hij vandaan kwam en waarom hij op avontuur trok, dat is een mysterie voor wetenschappers. Mogelijk is het dier bijzonder nieuwsgierig, of is het ziek en verdwaald, weet Alisa Schulman-Janiger van het Natural History Museum in Los Angeles. Volgens de beelden van Biagini’s drone lijkt de beloega alvast niet ziek maar in goede gezondheid te verkeren. De experte houdt het bij voorkeur op een “groot avontuur”.

Zulke ‘ontsnappingen’ zijn al eerder vastgesteld. In 1940, tachtig jaar geleden, werd een beloega gespot voor de kust van de staat Washington. Massachusetts en New Jersey zijn de meest zuidelijke plekken van de Atlantische Oceaan waar ze gezien werden. Exemplaren van Russische populaties waagden zich dan weer tot bij Japan. Beloega Benny kwam in 2018 zelfs in de Thames terecht, op weg naar Londen.

Een paar dagen nadat LaPointe en Biagini de walvis hadden gezien, werd hij op 30 juni mogelijk - maar niet bevestigd - noordelijker opgemerkt bij de Channel Islands. Dat zou er kunnen op wijzen dat de beloega weer stilletjes op weg naar huis is.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.