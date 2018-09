Bellewaerde verliest icoon: enige mannelijke leeuw van pretpark overleden TT

24 september 2018

13u50 31 Dieren Pretpark Bellewaerde betreurt het verlies van leeuw Figaro, de enige mannelijke leeuw in het park. Gisteren hebben de dierenverzorgers afscheid moeten nemen van het dier. Figaro werd 14,5 jaar oud en verbleef al ruim 10 jaar in het park .

Figaro werd geboren op 5 april 2004 in de Olmense Zoo in België. Hij kwam in 2007 aan in Bellewaerde. Als enige mannelijke leeuw in Bellewaerde was Figaro makkelijk te herkennen. Er verblijven momenteel nog drie leeuwinnen in het park.

Complexe breuk

Figaro had afgelopen zomer zijn achterpoot bezeerd, tijdens een radiografie werd een complexe breuk vastgesteld. In samenwerking met de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent, werd beslist om Figaro te opereren. De operatie verliep goed en Figaro verbleef acht weken in zijn binnenverblijf.

"Het vurige temperament van leeuw Figaro stond echter in de weg om de breuk de tijd te geven om te genezen", zegt Bellewarde. "Dat heeft geleid tot een infectie van de operatiewonde, met verminderde eetlust en algemene lusteloosheid tot gevolg. Specialisten van de Universiteit Gent zijn daarop ter plaatse gekomen voor bijkomend onderzoek, dat helaas geen uitsluitsel gaf over de reden waarom Figaro steeds verder verzwakte. Uiteindelijk at Figaro niet meer, waardoor de verzorgers hem geen medicatie meer konden toedienen."

Emotioneel afscheid

Omdat het team er niet in is geslaagd om Figaro er terug bovenop te krijgen, "volgde de pijnlijke maar enige juiste beslissing om de leeuw zacht te laten inslapen". "Uiteindelijk was Figaro te veel verzwakt, waardoor we hebben beslist hem uit zijn lijden te verlossen. Hem laten inslapen was de enige optie die overbleef," aldus Melissa Nollet, dierenarts in Bellewaerde.

Leeuw Figaro was een zeer geliefd dier en een icoon voor het park. Bij de verzorgers en medewerkers van Bellewaerde is het overlijden van Figaro heel hard aangekomen. Figaro zal worden overgebracht naar de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent voor verder wetenschappelijk onderzoek.

