Belgische studie bevestigt: vliegen gedragen zich als taxi’s voor microben en bacteriën AW

08 november 2019

17u28 0 Dieren Wetenschappers van het VIB-KU Leuven Centrum voor Microbiologie hebben ontdekt dat huisvliegen zich als taxi’s gedragen voor microben, schimmels en bacteriën. Dat schrijven ze in hun studie die gepubliceerd werd in het Wetenschappers van het VIB-KU Leuven Centrum voor Microbiologie hebben ontdekt dat huisvliegen zich als taxi’s gedragen voor microben, schimmels en bacteriën. Dat schrijven ze in hun studie die gepubliceerd werd in het vakblad BMC Microbiome

Denk voortaan nog eens na voordat je jouw bord verder wil opeten na een bezoekje van een zwarte huisvlieg: uit het recente onderzoek blijkt dat vliegen een reeks microben met zich meedragen, zelfs ziekmakende bacteriën. Daarmee bevestigen de wetenschappers het idee dat vliegen taxi kunnen spelen voor ziekmakende microben tijdens een ziekte-uitbraak.

Voordat het onderzoeksteam tot zo’n conclusie kon komen, ging het aan de slag met meer dan 400 vliegen. Die vliegen verzamelden ze niet alleen in België, maar ook in Rwanda. En – omdat er veel rottend organisch materiaal en uitwerpselen te vinden zijn - voornamelijk op boerderijen. “Het was een interessante vliegenjacht”, aldus Rahel Park, hoofdauteur van de studie. “We moesten elke vlieg individueel vangen, soms terwijl we een schop van een koe ontweken.”

Meeliften

Vervolgens werden de microbesamenstellingen geïdentificeerd bij de verschillende vliegen. Over het algemeen was die portie ziekmakende microben en bacteriën relatief laag, maar in een omgeving rijk aan microben pikken vliegen automatisch meer ‘passagiers’ op.

Bovendien droegen vliegen die in dezelfde omgeving rondvlogen dezelfde microben met zich mee. “Dat geeft aan dat microben uit de omgeving gemakkelijk kunnen meeliften op vliegen, zeker in omgevingen met rottend organisch materiaal en uitwerpselen, zoals boerderijen”, verduidelijkt Kevin Verstrepen, professor bij het VIB-KU Leuven Centrum voor Microbiologie.