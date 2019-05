Belgische ontdekking moet bijen resistent maken tegen dodelijke parasiet kg

24 mei 2019

13u06

Bron: Belga 0 Dieren Belgische onderzoekers hebben de genetische code gekraakt om bijen resistent te maken tegen de varroamijt, de belangrijkste bedreiging van de honingbij. De dodelijke parasiet is machteloos tegen een aantal bijenpopulaties. Door die soorten te kruisen is medicatie niet langer nodig en kan de Europese honingbij sneller resistent worden tegen zijn belangrijkste doodsoorzaak.

De varroamijt of ‘Varroa destructor’ bedreigde oorspronkelijk enkel Aziatische bijensoorten, maar de parasiet wordt sinds 1975 ook aangetroffen bij Europese honingbijen. Die heeft zich nog niet aangepast en is tot vandaag bijzonder kwetsbaar omdat de nodige verdedigingsmechanismen ontbreken.



Het bestrijden van varroamijt is een tijdrovend medicatieproces waarbij de parasieten op de honingbij stikken. Bijenhouders laten gecontroleerd een oplossing van oxaalzuur verdampen. De parasieten, die zich vastzetten op de honingbij, sterven daarvan. Maar de wolken zijn ook gevaarlijk voor de mens en een klein percentage van de varroamijt overleeft de behandeling.

Resistent

Op termijn is deze behandeling waarschijnlijk niet meer nodig. Onderzoekers van het Gentse onderzoekscentrum Honeybee Valley hebben de genetische code gevonden die de bijen resistent maakt. "We hebben de genetische achtergrond begrepen. Zo kunnen we voortaan in een laboratorium analyses uitvoeren waarbij we met gunstige profielen verder kunnen kweken", zegt directeur Dirk De Graaf.



De bevindingen worden vandaag gepubliceerd in de wetenschappelijk blad "Scientific Reports". De onderzoekers gaan nu een methode ontwikkelen waarmee ze bijen op het veld gaan selecteren om de resistentie te realiseren.