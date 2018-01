Belgische onderzoekers krikken voortplantingskansen panda's op TT

23 januari 2018

15u39

Bron: Belga 0 Dieren Nieuw internationaal onderzoek moet de voortplantingskansen van de panda - een bedreigde diersoort - drastisch verbeteren. Nieuwe data voorspellen op basis van hormonale analyses op de urine (en in de toekomst de uitwerpselen) de bronstijd, de dracht en de bevalling. Dat kan helpen om in de toekomst de slaagkansen van de conceptie te verhogen. In België worden de gegevens verzameld door Onderzoekster Jella Wauters van de UGent (Faculteit Diergeneeskunde), met steun van het Waalse dierenpark Pairi Daiza.

Wauters verzamelde gegevens over reuzenpanda Hao Hao tijdens de eerste twee bronstijden en de eerste zwangerschap. De gegevens brachten nieuwe en cruciale informatie aan het licht over het voortplantingsmechanisme van de reuzenpanda. Een onderwerp dat door deskundigen wordt omschreven als "één van de meest mysterieuze gebeurtenissen in het dierenrijk", omdat de dieren slechts korte tijd vruchtbaar zijn en die periode moeilijk te herkennen is. Achteraf is het ook moeilijk gebleken om een geslaagde conceptie te bevestigen.

Diagnose van een echte zwangerschap (met uitgestelde innesteling van het embryo) wordt bovendien gecompliceerd doordat panda's ook schijndrachtig kunnen zijn. Daarnaast vermoeden specialisten ook dat er een beduidend aandeel van de foetussen verloren gaat tijdens de dracht, zonder dat hiervan uiterlijke tekenen waar te nemen zijn (foetale absorptie).

De verzamelde gegevens, die naast andere data van de vrouwelijke panda in Frankrijk en Schotland zijn gelegd, kunnen experts helpen om het uitsterven van de reuzenpanda te verhinderen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met China Conservation and Research Centre for the Giant Panda, Pairi Daiza- Pairi Daiza foundation, RZSS-Edinburgh Zoo, de Universiteit Edinburgh en Universiteit Gent.