Belgische (23) in cel nadat ze dolfijnenshow verstoort door in bad te springen

15u11 0 RV Kirsten De Kimpe en haar Nederlandse kompaan protesteren tegen de dolfijnenjacht in Japan. Ze verstoorden zondag een dolfijnenshow door in het water te duiken. Dieren De 23-jarige Belgische Kirsten De Kimpe zit vast in een cel in Japan nadat ze gisteren, zondag, een dolfijnenshow heeft verstoord in het Adventure World-park in Shirahama. Samen met een Nederlander dook ze het water in.

De Kimpe en Nederlander Peter Janssen (32) zijn beiden lid van de Vegan Strike Group, een groep activisten die zich inzet voor meer dierenrechten. Drie activisten drongen in augustus van dit jaar nog een arena binnen in Frankrijk waar op dat moment stierengevechten aan de gang waren. Met de actie van zondag willen de twee protesteren tegen de slachting van dolfijnen in de Japanse stad Taiji.



De Kimpe en Janssen zaten zondag aanvankelijk tussen het publiek in het Adventure World-park in Shirahama, in het westen van Japan, maar doken plots het water in tussen de dolfijnen. Beiden hielden twintig minuten lang een protestbord omhoog. De politie greep uiteindelijk in: De Kimpe en Janssen werden aangehouden en achter tralies gestoken. De show werd onmiddellijk stopgezet.



Het Japanse Taiji staat al langer bekend omwille van de jacht op dolfijnen. Zo worden in de baai van de stad jaarlijks honderden dieren op gruwelijke wijze afgeslacht. Dat leidde al meermaals tot wereldwijde protesten. In 2009 werd er zelfs nog een documentaire over gemaakt, 'The Cove'. Die won in 2010 nog een Oscar.

Veroordeeld

De kompaan van De Kimpe, Peter Janssen, is in Nederland eerder al veroordeeld wegens het vrijlaten van nertsen in een fokkerij. De man werd bekend door de tv-show van Paul de Leeuw, waar hij in een onderbroek met spreuken op zijn lijf door beeld liep. Janssen werd ook een tijd gezocht door de Spaanse justitie omdat hij de wet meermaals overtreden had. In een paar jaar tijd verstoorde hij 22 stierengevechten. De man voert al jaren actie tegen dierenmishandeling.