België telt 2.385.988 runderen, en dat waren er nog nooit zo weinig HR

29 mei 2018

15u44

Bron: Belga 4 Dieren Er waren nog nooit zo weinig runderen in België als vorig jaar. Het ging in 2017 om 2.385.988 runderen, dat is 4,7 procent minder dan in 2016. Daarnaast verkleinde de landbouwoppervlakte van de granen sterk, terwijl die van de groenten steeg. Dat blijkt uit de nieuwste landbouwcijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau.

De daling van het aantal runderen is het grootst in Wallonië. Daar waren er vorig jaar 5,8 procent minder. In Vlaanderen gaat het om een daling van 3,7 procent. Vooral het aantal zoogkoeien daalde aanzienlijk, met -8,45 procent voor heel België, -9,3 procent in Vlaanderen en -7,8 procent in Wallonië. De daling bij de melkkoeien is minder uitgesproken.

Uit de landbouwgegevens van 2017 blijkt ook dat de landbouwoppervlakte waarop granen worden geteeld, sterk verkleind is tegenover een jaar eerder. De cijfers tonen een daling van 9,4 procent of 31.581 hectare. De daling voor de granen wordt deels opgevangen door een stijging van de groenten (+ 3.123 hectare) en suikerbieten (+6.934 hectare). Bij de groenten zijn het vooral de erwten, groene bonen en ajuinen die stijgen.

De aardappelen deden het in 2017 ook heel goed. Er is een stijging van 4 procent door de gunstige aardappelprijs in de lente van 2017. De landbouwoppervlakte voor appelen daalt sinds 2012, terwijl die van de peren, vooral de conferenceperen, blijft stijgen. HVN/MDM/NAJ/