België is grootste importeur van kangoeroevlees, maar na oproep Gaia stopt nu ook Delhaize met de verkoop Delphine Vandenabeele

29 januari 2019

15u13

Bron: VTM NIEUWS 0 Dieren Winkelketen Delhaize stopt met het verkopen van kangoeroevlees. Dat is het gevolg van een oproep van dierenrechtenorganisatie Gaia. Ons land is de grootste importeur ter wereld, zegt Gaia. Maar de jacht op kangoeroes verloopt gruwelijk en het vlees raakt vaak besmet voordat het bij ons in de winkelrekken ligt.

Dierenrechtenorganisatie Gaia wijst in de eerste plaats op de manier waarop kangoeroes in Australië neergeschoten worden. “De regels zijn dat de dieren met één schot onmiddellijk dood moeten zijn, maar vaak is dat niet het geval”, klinkt het. Dieren moeten dan ook dagenlang creperen nadat ze op gruwelijke wijze zijn afgemaakt.

Daarnaast wordt het kangoeroevlees in Australië bij hoge temperaturen en zonder enige bescherming vervoerd, zegt Gaia. Het vlees wordt na dat transport nog met melkzuur gereinigd om bacteriën te doden. Ondanks die maatregel, die binnen de Europese Unie trouwens verboden is, kwam er in het verleden al besmet vlees in onze winkelrekken terecht. Winkelketens Colruyt, Lidl en Aldi haalden kangoeroevlees daarom al eerder uit hun aanbod. Delhaize volgt nu die beslissing.