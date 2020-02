België in Europese top 5 pijnlijkste dierproeven Europese Unie goed voor in totaal 22 miljoen proefdieren LH

11 februari 2020

08u45 16 Dieren België behoort tot de grootverbruikers van proefdieren in Europa. Ons land staat in de top 5 van lidstaten met het hoogste aantal proefdieren dat ernstige pijn lijdt. Wat het aantal proefhonden betreft, staan we op de vierde plaats. Dat staat in een rapport van de Europese Commissie, meldt dierenrechtenorganisatie GAIA.

In de Europese Unie worden jaarlijks zo’n 22 miljoen proefdieren gebruikt voor allerlei onderzoek, zo staat in het rapport dat de statistieken van de Europese lidstaten voor de jaren 2015-2017 analyseerde. Daarvan worden jaarlijks bijna 10 miljoen dieren gebruikt. Een miljoen experimenten (11 procent van het totaal) brengen “ernstige pijn” teweeg, zo geven de onderzoekers zelf aan. Van die 22 miljoen proefdieren worden 12,6 miljoen dieren gekweekt en gedood, zonder gebruik in een experiment.

Met 511.194 proefdieren bekleedt ons land plaats 5 in de rangschikking van de landen met de meeste dierproeven, na Duitsland (meer dan 1,8 miljoen), Frankrijk (bijna 1,8 miljoen), Spanje en Italië. Nederland, Zweden, Ierland en Denemarken vervolledigen de top 10. Het Verenigd Koninkrijk wordt na de brexit niet meegerekend. Ons land verbruikt volgens de cijfers zo’n 50.000 proefdieren meer dan Nederland.

Noorderburen doen beter

Ook wat betreft het aantal honden die experimenten ondergaan en het aantal proefdieren dat ernstige pijn lijdt, doet België het slechter dan Nederland. Onze noorderburen gebruiken een kleine duizend honden minder. België staat hier op plaats 4 -het Verenigd Koninkrijk wordt opnieuw niet meegerekend.



Ons land staat ook in de top 5 van de lidstaten met het hoogste aantal proefdieren dat ernstige pijn lijdt (82.536), na Frankrijk, Duitsland, het VK en Italië. Nederland staat hier pas op plaats 21. Volgens de statistieken lijdt 3 procent van de proefdieren ernstige pijn, terwijl in België bijna 1 op 5 proefdieren ernstig lijden.

“Geen cijfers om trots op te zijn”, reageert GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. “We gebruiken zelfs meer honden voor proeven dan landen als Spanje.” “We horen al tien jaar dat we op goede weg zijn, door een strenge Europese richtlijn en controle door de overheid en wetenschappers zelf. Het rapport van de Europese Commissie bewijst nu het tegendeel", aldus Vandenbosch nog.

