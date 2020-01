Belg ontdekt nieuwe vogelsoort op Indonesisch eiland KVDS

10 januari 2020

10u09

Bron: Belga 0 Dieren Een Belgische wetenschapper heeft samen met een collega van de universiteit van Singapore een nieuwe vogelsoort ontdekt in Indonesië. In totaal spotte het team waartoe ornitholoog Philippe Verbelen behoorde vijf nieuwe soorten vogels. Ze worden wetenschappelijk beschreven in het vakblad Science.

Het gaat om een uitzonderlijke ontdekking. Sinds 1999 worden er jaarlijks vijf of zes nieuwe soorten beschreven. Dat meldt Greenpeace, waar Verbelen werkt als bosexpert. De ornitholoog wijst op de enorme biodiversiteit van de Indonesische archipel, maar tegelijk ook op de bedreigingen voor de Indonesische bossen.

De vijf nieuw soorten zijn allemaal zangvogels. Het gaat om twee boszangers, een dwerghoningeter, een struikzanger en een waaierstaart. Verbelen ontdekte de Peleng boszanger, samen met Frank Rheindt van de National University of Singapore. Dat gebeurde tijdens een zes weken durende expeditie.





De onderzoekers kozen de specifieke regio op basis van de geologische geschiedenis, de complexiteit en nota's van andere wetenschappers. Volgens de onderzoekers kan een gelijkaardige aanpak in andere gebieden ook leiden tot de ontdekking van nieuwe soorten.

Het artikel in Science, dat vrijdag gepubliceerd werd, kreeg de titel ‘A lost world in Wallacea’. "Indonesië is een schatkamer voor de biologische diversiteit op aarde", zegt Verbelen. "Er komen zo'n 1.700 soorten vogels voor, en geen enkel ander land herbergt meer endemische vogelsoorten (dat zijn soorten die alleen op een heel specifieke plaats voorkomen, red.). Er valt nog zoveel te ontdekken, maar de tijd dringt."

Regenwoud

Door de verdwijning van het regenwoud, hun belangrijkste habitat, worden 166 van de Indonesische vogelsoorten bedreigd. In de periode 1990-2015 verdween meer dan 24 miljoen hectare bos. In de periode 2015-2017 ging nog eens 1,64 miljoen hectare verloren. En bosbranden hebben in 2019 zo'n 1,6 miljoen hectare woud aangetast.