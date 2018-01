Belg ontdekt nieuwe vogelsoort in Indonesië rvl

16u50

Bron: Belga 17 BELGA_HANDOUT Een afbeelding van de 'Myzomela irianawidodoae'. Dieren Op het eiland Rote in Indonesië heeft de Belg Philippe Verbelen een nieuwe vogelsoort mee helpen ontdekken: de Rote dwerghoningeter. "Ik had de vogel in 2009 waargenomen en opgemerkt dat het wellicht om een nog onbekende soort moest gaan, omdat de zang sterk afweek van verwante soorten dwerghoningeters", zegt Verbelen.

Het wetenschappelijke vakblad Treubia publiceerde onlangs de beschrijving van de nieuwe vogelsoort, met de wetenschappelijk naam "Myzomela irianawidodoae", verwijzend naar Iriana Joko Wadodo, de vrouw van de Indonesische president. De Belgische vogelkijker Philippe Verbelen is één van de auteurs van het artikel.

"De Australische ornitholoog Ron Johnstone observeerde in 1990 voor het eerst een honingeter van het genus myzomela op het eiland Rote. Zijn waarnemingen waren echter kortstondig en er werden geen foto's of geluidsopnames gemaakt", zegt Verbelen. Men ging ervan uit dat de dwerghoningeter van Rote dezelfde soort was als de dwerghoningeter die op het Indonesische eiland Soemba voorkomt, maar dat blijkt niet zo te zijn.

In juli 2009 bezocht Verbelen samen met Veerle Dossche het eiland Rote om de zang van weinig bekende uilensoorten te documenteren. "Omdat het twee weken duurde voor we die vonden, deden we intussen andere waarnemingen. We konden de dwerghoningeters uitvoerig fotograferen en geluidsopnames maken van de zang en roep van deze vogels. In 2014 ben ik dan nog twee maal teruggekeerd voor grotere reeksen geluidsopnames te maken en playback experimenten uit te voeren. Daaruit bleek heel duidelijk dat de vogels van Rote op akoestisch vlak weinig gemeen hebben met Soemba", zegt Verbelen.

BELGA_HANDOUT Een afbeelding van de 'Myzomela irianawidodoae'.