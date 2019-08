Belangenclub woest om uitgemergelde olifant die tien dagen moest meelopen in processie Sri Lanka Tom Tates

13 augustus 2019

21u12

Bron: AD.nl 5 Dieren Save Elephant Foundation (SEF), een internationale organisatie die strijdt voor een leefbaar bestaan voor Aziatische olifanten die in gevangenschap leven, heeft de noodklok geluid over een uitgemergelde dikhuid die tien dagen lang moet deelnemen aan een boeddhistisch festival in de Sri Lankaanse stad Kandy. Volgens de SEF is wat de broodmagere Tikiri moet meemaken niks anders dan een ernstige vorm van dierenmishandeling.

De belangenclub vraagt via Facebook aandacht voor de aanhoudende misstanden met olifanten in Kandy. Zeker zestig dieren zouden mee moeten doen aan een tien kilometer lange parade door de stad te midden van vuurwerk, knallen, rookwolken en een schreeuwende menigte. Tikiri draagt tijdens de heilige processie een gewaad dat haar broze uiterlijk verbergt. “Het is hartverscheurend om te zien hoe deze oudere olifant moet lijden”, aldus de organisatie. “Dit arme exemplaar is veel te zwak om aan zoiets mee te doen.”

Een woordvoerder van de SEF stelt dat Tikiri alleen maar moet meedoen om de bevolking van Kandy in vervoering te brengen. “De bedoeling is dat gelovigen zich door haar verschijning gezegend gaan voelen maar het tegenovergestelde wordt bereikt. Hier past niets anders dan diepe schaamte. Want Tikiri, van wie de ribben te tellen zijn, kan slechts met de grootste moeite de barre tocht volbrengen. Niemand kan de tranen in haar ogen zien als ze met harde hand wordt aangespoord om door te strompelen.”



Lek Chailert, oprichter van de vanuit Thailand actieve SEF, spreekt op Facebook van een ‘drama’. “Iedereen heeft het recht om zijn of haar geloof te beleven, maar als er op zo’n moment sprake is van dierenmishandeling is dat volgens mij tegen alle heilige of goddelijke wetten in. Hoe kunnen we in vredesnaam een goed leven voor olifanten willen, als met dergelijke praktijken wordt doorgegaan. Boeddha staat voor liefde, niemand pijn doen en een gelukkig leven vol positieve aandacht voor de wereld. Wat men Tikiri aandoet, staat haaks op dat geloof.”

De boeddhistische tempel in Kandy, waar volgens de overlevering een tand van boeddha wordt bewaard en aanbeden, stelt in een aan lokale media gegeven verklaring dat er ‘goed voor Tikiri wordt gezorgd’. “We letten goed op de olifanten en de bejaarde Tikiri is, voordat ze mocht meedoen aan de jaarlijkse optocht, nog voor controle naar een dierenarts geweest. Die benadrukte dat ze de processie nog makkelijk kan lopen.”