Bekroonde filmregisseur wil giraf van dichtbij filmen maar sterft nadat dier plots uithaalt

05 mei 2018

17u27

Bron: Le Parisien & The Sun 0 Dieren In Zuid-Afrika is een 47-jarige filmregisseur om het leven gekomen terwijl hij close-ups wilde maken van een giraf.

Carlos Carvalho was samen met zijn team aan het filmen op een wildboerderij in Zuid-Afrika waar toeristen dieren van dichtbij kunnen zien en aaien. Op 'Brookers Farm' werden al tal van tv-series en films geschoten. Ook Carvalho draaide er beelden, voor de Duitse film 'Premium Nanny 2'. De man wilde nog enkele shots van giraf Gerald toen het fout liep. Het dier keerde zich tegen de man en slingerde hem rond zijn nek. Carvalho werd de lucht in gekatapulteerd en liep ernstige hoofdwonden op. De regisseur werd nog naar het ziekenhuis in Sint-Petersburg overgebracht, maar overleed er alsnog aan zijn verwondingen.

Getuigen zeggen hoe het beest eerst nieuwsgierig leek en dan pas uithaalde. "De crew was van dichtbij het lichaam en de poten van de giraf aan het fotograferen. Toen Carlos door het oculair van de camera keek, sloeg het dier zijn nek plots rond Carvalho. Het kwam uit het niets, hij had het niet zien aankomen. De man vloog vijf meter in de lucht." De woordvoerder van de wildboerderij heeft al laten weten dat giraf Gerald niet wordt afgemaakt en dat de regisseur de veiligheidsvoorschriften met de voeten heeft getreden.

Carvalho won in 2003 nog een aantal prijzen, waaronder een Silver Lion op het filmfestival van Cannes en een Movie Film Academy Award in 2014.

