Bejaarde hond in huis? Dit moet je weten over je senior huisgenoot

26 september 2018

10u10 1

‘You can’t teach an old dog new tricks’. Hoe juist is deze uitspraak en wat moet je nog allemaal weten wanneer je hond een dagje ouder wordt? Wij vroegen tips aan hondenwetenschapper Joke Monteny.

Wat is oud?

Men zegt weleens dat je de leeftijd van een hond kan berekenen door zijn hondenjaren te vermenigvuldigen met zeven, maar dat gaat niet op voor elke hond. ‘Je bent maar zo oud als je je voelt’ is een uitdrukking die ook op honden van toepassing is. Terwijl de ene hond aftakelt op zevenjarige leeftijd, voelt de andere zich op die leeftijd mentaal en fysiek zo fris als een… puppy. Ook ras en grootte spelen een rol. Grote honden leven doorgaans minder lang dan kleinere. Zo is de Duitse dog op zijn tiende verjaardag vaak al hoogbejaard. Een chihuahua haalt dan weer makkelijk de kaap van vijftien jaar.

De symptomen

Een senior hond heeft een andere verzorging en behandeling nodig dan een jong exemplaar. Hoe weet je of je hond een gezegende status heeft bereikt?

Mogelijke uiterlijke kenmerken zijn grijze of witte haren en haarverlies, een doffe, droge vacht, gewichtsveranderingen, problemen met tanden en tandvlees of glaucoom (een troebele, blauwige waas over de ogen). Andere mogelijke kwaaltjes zijn ademhalingsproblemen, artrose, spijsverteringsproblemen, vergeetachtigheid, zintuigen die minder goed werken, diabetes, stijve spieren of gedragsveranderingen. Je hond gaat bijvoorbeeld sneller grommen omdat hij zich minder goed kan verweren of minder snel kan wegrennen. Wil je die problemen op tijd detecteren? Dan is een regelmatige check-up, inclusief bloedonderzoek, bij de dierenarts aan te raden. Je kan met de arts ook de gedragsveranderingen van je viervoeter bespreken.

Zo behandel je een senior dog

Zolang je hond niet dementerend is, kan je hem gerust nog nieuwe dingen aanleren. Maar je bejaarde vriend heeft wel een andere behandeling nodig.

1. Blijf bewegen, op zijn maat en tempo! Maak kleine wandelingen en weet dat zwemmen goed is tegen artrose.

2. Maak zijn rustplaats extra comfortabel. Investeer eventueel in orthopedische kussens voor honden.

3. Pas zijn voeding aan!

4. Leer hem nieuwe dingen, oefen trucjes, speel spelletjes, kortom: zorg dat hij ook mentaal actief blijft.

5. Wees alert op pijnsignalen en ga op tijd naar de dierenarts.

6. Laat hem naar hartenlust snuffelen, zijn reukzin compenseert de andere zintuigen die hij langzaamaan verliest.

Wie ouder wordt, krijgt andere noden en behoeftes. Dat geldt ook voor je trouwe viervoeter. Pas het eten van je hond aan wanneer hij een gezegende leeftijd bereikt. Euro-Premium heeft specifieke voeding voor senior honden (vanaf 7 à 8 jaar), voor een optimale spijsvertering, een ideaal gewicht en met ingrediënten die de gewrichten buigzaam en sterk houden. Zowel voor kleine, middelgrote als voor grote rassen. Bekijk het assortiment op www.europremium.be.

Wie is Joke Monteny? Joke is oprichtster van Hond Inform (een info- en opvoedingscentrum voor honden). Ze doceert ‘Gedragsleer met dieren’ (theorie en praktijk), doet aan wetenschappelijk onderzoek en geeft diverse lezingen.