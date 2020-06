Beer doodgeschoten in Franse Pyreneeën: “Een verwerpelijke daad, schuldigen moeten gestraft worden” SVM

09 juni 2020

22u59

Bron: 20 Minutes.fr 3 Dieren In de Franse Pyreneeën is een beer doodgeschoten. De Franse minister van Ecologische Transitie laat weten dat de staat klacht tegen onbekenden zal indienen. De aanwezigheid van de roofdieren in het gebergte zorgt al enige tijd voor spanningen.

De regering pakte twee jaar geleden uit met een ‘berenplan’ om de populatie in de Pyreneeën uit te breiden, maar onder druk van de lokale veehouders moesten die beloften snel weer ingeslikt worden. Hun kuddes werden vaak aangevallen en daar konden ze uiteraard niet mee leven.

Momenteel zitten er zo’n vijftig beren in de Franse Pyreneeën, te weinig om de soort te laten overleven. “Een beer is vandaag doodgeschoten in Ariège”, klinkt het op het Twitterprofiel van minister Elisabeth Borne. “Het gaat hier om een bedreigde diersoort, een illegale en compleet verwerpelijke daad dus. De staat zal klacht indienen.”

Un ours a été découvert aujourd’hui en Ariège, abattu par balles. L’ours est une espèce protégée, cet acte est illégal et profondément condamnable. La préfète s’est rendue sur place. L’Etat va porter plainte. pic.twitter.com/tlMPzmsvyf Elisabeth BORNE(@ Elisabeth_Borne) link

“Niemand heeft het recht om in de Pyreneeën een beer te doden”, voegt Alain Reynes toe. Hij staat aan het hoofd van Pays de l’ours, een organisatie die ijvert voor de terugkeer van beren in de Pyreneeën. “Wij gaan natuurlijk ook klacht indienen, de schuldigen moeten gestraft worden.”