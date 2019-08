Beer breekt in in woning en ontsnapt via zelfgemaakt gat in muur kv

12 augustus 2019

18u37

Bron: Facebook 0 Dieren In Estes Park, een stadje aan de voet van de Rocky Mountains in de Amerikaanse staat Colorado, is een beer erin geslaagd in te breken in een huis. De politie kwamen ter plaatse, maar het dier was hen te snel af en maakte een gat in de muur om te ontkomen.

De beer was vermoedelijk aangetrokken door de geur van afval, zegt de politie. “Bij aankomst van de agent, maakt de beer in kwestie een gat in de muur en kon hij ontsnappen”, deelt de politie mee via Facebook. De woning stond op het ogenblik van de inbraak leeg.

In Colorado wonen duizenden beren en het gebeurt wel vaker dat de dieren tijdens hun zoektocht naar voedsel inbreken in huizen en auto’s.



De politie roept inwoners van de staat op om maatregelen te treffen en alle deuren en ramen van hun huis en auto ‘s avonds te sluiten. “Beren zijn bijzonder slim, wat betekent dat wij dat ook moeten zijn”, luidt het.

