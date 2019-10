Beelden tonen hoe haai andere haai opschrokt in Antwerpse ZOO KVDS

14 oktober 2019

17u53 1 Dieren Een Twitteraar heeft opmerkelijke beelden gedeeld van hoe een haai een andere haai naar binnen werkt in een aquarium van de Antwerpse ZOO. De video van de Nederlandse Martijn Mostert werd al een paar duizend keer bekeken.

Uhhm @zooantwerpen , missen jullie een haaitje? 😮😉 pic.twitter.com/w36ldXJZcN Martijn Mostert(@ xperyance) link

Op de beelden is te zien hoe plots een zwartpuntrifhaai opduikt tussen de andere vissen, met in zijn muil een stierkophaai. Hij schudt zijn prooi onder water heen en weer. “Uhhm, @zooantwerpen, missen jullie een haaitje”, schreef Mostert bij de video.





De ZOO antwoordde even later dat de zwartpuntrifhaaien al jaren in harmonie leven met de andere haaiensoorten en dat het instinct van het dier het wellicht even overnam. Mogelijks was de prooi – de stierkophaai – ook onwel. “Het blijven roofdieren”, klinkt het. “Uit voorzorg werd de tweede stierkophaai ondergebracht in een ander aquarium.”

