Beeld van de week: hond brengt soldaten passend eerbetoon Leen Van Baelen

De soldaten van een post in Suqian, in het oosten van China, krijgen een eresaluut van Duoduo.

Spreken kunnen ze alleen in sprookjes, maar menselijke emoties vertonen dieren ook in het echt. Neem nu deze Duitse herder, genaamd Duo Duo. Die voelde niet alleen aan dat de Chinese soldaten die hem hadden afgericht hem zouden verlaten, hij had ook een passend eerbetoon in petto. Toen z'n pensioengerechtigde baasje samen met een groep collega's afzwaaide, onderbrak de hond prompt zijn patrouille. Met geen stokken was het dier nog voort te bewegen. Minstens tien seconden lang beantwoordde Duo Duo het saluut van z'n tweevoetige vriend. De kersverse veteraan hield het niet droog - hoe zou u zelf zijn?