Bedreigde wolvin sterft na eenzame reis van 12.300 km door Californië

09 februari 2020

11u34

Bron: Time 0 Dieren De grijze wolvin OR-54 is niet meer. Sinds ze begin 2018 met haar roedel brak, reisde ze alleen en legde ze meer dan 12.300 km af door Californië. De eenzame wolvin werd er woensdag dood aangetroffen. Ze was ergens tussen drie en vier jaar oud.

In oktober 2017 kreeg de wolvin een trackingsysteem om de hals van biologen en werd ze gemerkt als OR-54. Ze zou een jaar eerder geboren zijn in Oregon, op zo’n 500 km van Shasta County in Californië, waar het dier overleed. De dood van de wolvin wordt onderzocht. Ze was waarschijnlijk een telg van OR-7, de grijze wolf die in 2011 vanuit Oregon naar Californië kwam en de eerste was die er weer gespot werd in bijna 90 jaar.

De staat Californië en de federale overheid beschouwen de grijze wolf als een bedreigde diersoort. Wie een wolf doodt, riskeert een gevangenisstraf en een boete van ruim 90.000 euro. In 2018 werd wolf OR-59 doodgeschoten in Noord-Californië. Het is nooit opgehelderd door wie.

Wolvin OR-54 liet op 23 januari 2018 haar roedel achter om andere oorden te verkennen. Waarschijnlijk ging ze op zoek naar een partner of een andere roedel. Tussen oktober en december vorig jaar legde ze 1.630 km af, met een gemiddelde van 21 km per dag. In december waren wetenschappers haar signaal kwijt. Sinds de terugkeer van wolven in Californië in 2011 was OR-54, voor zover bekend, het dier dat het meest zuidelijk in de staat kwam.

Het Center for Biological Diversity noemt de dood van OR-54 “tragisch”. “Net als haar papa was ze een baken van hoop, een bewijs dat wolven hier kunnen terugkeren en floreren. Haar dood is een ramp, ongeacht de oorzaak”, klinkt het.