Baviaan wacht in hondenasiel op nieuwe thuis

Bron: Reuters 0 REUTERS Dieren Een hondenasiel van de Libanese stad Tyrus heeft er momenteel een wel erg ongewone bewoner bij. Mantelbaviaan Masoud verblijft er sinds hij tien dagen geleden weggehaald werd bij een gezin dat hem als huisdier hield. De toekomst van het arme dier is echter nog onzeker. Momenteel brengt hij zijn dagen door in een kleine kooi in een hoekje van het asiel.

Laura Steinbach runt het dierenasiel in de Libanese kuststad Tyrus. Ze is ervan overtuigd dat Masoud via een gekende smokkelroute vanuit Syrië naar Libanon kwam. "In dit land is er onvoldoende kennis over de manier waarop je een hond moet grootbrengen in een huishouden. Hoe kunnen ze dan weten wat ze moeten doen met een baviaan?" merkt ze op.

De vrouw slaagde erin om Masoud bij een gezin weg te halen na een drie uur durende discussie met de eigenaar over de mogelijke gevaren van zo'n wild dier.

"Deze baviaan leefde tussen mensen in de tuin van een huis dicht bij een hoofdweg. Ze wisten niet wat ze hem te eten moesten geven of wat met hem te doen als het koud was... Dit is compleet verkeerd," aldus de asieluitbaatster.

Masouds huidige situatie is beter, maar nog lang niet ideaal, zegt Steinbach. Ze hoopt de baviaan, die vermoedelijk tussen drie en vier oud jaar oud is, naar Ethiopië over te brengen, waar mantelbavianen leven in het wild. De diersoort komt van nature voor in het noordoosten van Afrika en werd door de oude Egyptenaren als heilig beschouwd.

"Toen hij pas binnenkwam, was hij erg depressief, hij was bang. Nu hij ziet dat hij bij mensen is die hem begrijpen, gaat het beter," zegt Lara, Steinbachs dochter die mee het asiel runt.

Volgens dierenrechtenorganisatie Animals Lebanon bestaat er al lang een erg lucratief dierenhandeltje tussen Libanon en Syrië. "Er zijn al honderden (bavianen) in Libanon. We zorgen nu voor een groep van zes. Er zijn er eigenlijk genoeg dat ze gekweekt en verkocht worden zonder de nood om hen te smokkelen," zegt directeur Jason Mier.

In augustus 2017 werd in Libanon een wet aangenomen die wilde dieren beschermt. Dat een belangrijke stap, maar het land heeft nog een lange weg te gaan om de smokkel te doen stoppen, zegt Mier.