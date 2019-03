Ballonnen extreem dodelijk voor zeevogels: een op vijf dieren die stukje binnenkrijgt sterft LH

15 maart 2019

12u21

Bron: Live Science 0 Dieren Voortaan denk je beter twee keer na voor je een ballon oplaat aan zee. Onderzoekers van de universiteit van Tasmania hebben aangetoond dat zachte plastic zoals ballonnen extreem dodelijk kunnen zijn voor zeevogels. Een op vijf dieren die ook maar één stukje binnenkrijgt, sterft eraan.

“De vervuiling van de wereldzeeën met plastic is nu een probleem dat internationaal is erkend”, zegt hoofdonderzoeker Lauren Roman. “Maar over de invloed van de hoeveelheid en het type plastic dat wordt ingeslikt is veel minder geweten.”

Bij het onderzoek, waarvan de resultaten verschenen in Scientific Reports, werden ruim 1.700 dode zeevogels onderzocht die behoorden tot 51 verschillende soorten. Een op de drie exemplaren bleek een of ander vorm van afval ingeslikt te hebben. Meer dan een kwart van de dode dieren kon gelinkt worden aan plastic stukjes.

32 keer meer kans op sterfte

“Zachte plastic maakt maar 5 procent deel uit van de ingeslikte stukken, toch is het verantwoordelijk voor meer dan 40 procent van de sterfte”, aldus Roman. Ballonnen of kleine fragmenten ervan zijn dus het dodelijkste type plastic dat een vogel kan inslikken. Een ballon kan volgens de onderzoekers 32 keer dodelijker zijn dan een stukje harde plastic.

Bij de vogels die onderzocht werden bleek de blokkering van de spijsvertering de belangrijkste doodsoorzaak, gevolgd door infecties en andere complicaties.

Zeeschildpadden

De wetenschappers wijzen op gelijkaardig onderzoek bij zeeschildpadden. “Fragmenten van hard plastic kunnen makkelijker passeren door het spijsverteringsstelsel, terwijl de zachte plastics een hogere kans lopen samengedrukt te worden en fatale obstructies te vormen.”

De wetenschappers benadrukken dat alle vormen van plastic problematisch blijven voor zeevogels. “Harde plastics mogen dan op zich minder dodelijk zijn, ze zijn wel nog altijd verantwoordelijk voor meer dan de helft van de sterfte onder de zeevogels die we onderzochten.”

Meest bedreigde vogels

Zeevogels zijn de meest bedreigde groep onder de vogels. Wereldwijd zijn 28 procent, ofwel 97 van de 346 soorten, bedreigd volgens natuurbehoudorganisatie IUCN (International Union for Conservation of Nature). Nog eens 35 soorten zijn bijna bedreigd. Daarmee bevindt zich in totaal 38 procent van de zeevogels in de gevarenzone.