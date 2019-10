Babynieuws in Planckendael: superschattige vicuña geboren KVDS

09 oktober 2019

09u10 0 Dieren Nieuw leven in Planckendael. Het dierenpark in Muizen bij Mechelen kondigde dit weekend de geboorte aan van een kleine vicuña, dat is net als de lama en de alpaca een kameelachtige. In een filmpje dat door de verzorgers werd gemaakt, is te zien hoe het veulen vrolijk ronddartelt en vallen de schattige krulletjes van het dier meteen op.

Trotse ouders zijn mama Dany en papa Humphrey. Hun zoontje luistert naar de naam Unagi. Het is niet de eerste keer dat Dany beviel in Planckendael. Ook in 2013 kreeg ze een jong. Het was toen al 27 jaar geleden dat er nog een vicuña geboren werd in het dierenpark.





Vicuña’s zijn de kleinste van alle kameelachtigen. Ze leven op grote hoogte in de Andes in Zuid-Amerika en hebben een heel zachte vacht en fijne wol. Een volwassen dier heeft een schouderhoogte van nog geen meter en weegt tussen 40 en 60 kilogram. De vicuña was de eerste diersoort die officieel beschermd werd in Zuid-Amerika.

