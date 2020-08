Babynieuws in Pairi Daiza: een van de orang-oetans is zwanger KVDS

19 augustus 2020

12u25 0 Dieren Geweldig nieuws uit dierenpark Pairi Daiza. Daar is een van de Sumatraanse orang-oetans in blijde verwachting en dat is een opsteker voor de kritiek bedreigde diersoort.

Het gaat om het 16-jarige orang-oetanvrouwtje Sari. De zwangerschap zal net als bij de mens ongeveer negen maanden duren. De bevalling is uitgerekend voor het einde van het jaar. Sari begint intussen al een klein zwangerschapsbuikje te vertonen.

Tweede jong

Het wordt het tweede jong van Sari, die met haar zoontje Berani (4) en zijn vader Ujian (26) in de Indonesische bloementempel van Pari Daiza leeft. Ze wordt goed opgevolgd door een team van experts om de kans op complicaties zo klein mogelijk te houden.





Vandaag is het trouwens de Internationale Dag van de Orang-Oetan, die aandacht vraagt voor de bedreigde soort. Door stroperij, ontbossing en de klimaatverandering zouden er nog maar 14.000 van de dieren in het wild leven. De laatste 75 jaar daalde hun aantal met 80 procent.

Om de diersoort mee voor uitsterven te behoeden, neemt Pairi Daiza deel aan een internationaal conservatieprogramma en zet het park mee de schouders onder een project rond herbossing van de regenwouden in Indonesië, waar de mensapen in het wild voorkomen. Daar werden intussen al 11.000 nieuwe bomen aangeplant.

Lees ook: Pairi Daiza viert eerste verjaardag van pandatweeling: “Bao Mei heeft het meeste pit. Dat heeft ze van haar moeder” (+)