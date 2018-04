Babyboom in Planckendael: al derde olifantenbaby in amper vier maanden HR

11 april 2018

10u53

Bron: Plackendael 0 Dieren In Planckendael is - opnieuw - een olifantje geboren: de derde olifantenbaby al in amper vier maanden. Het is een jongen. " Het kleintje is ongelofelijk vertederend", klinkt het. Je kan de baby vandaag al gaan bewonderen.

"De Aziatische olifant Phyo Phyo, mama van Kai-Mook, is in de nacht van dinsdag op woensdag om 3.23 uur opnieuw mama geworden", laat het park weten. "Het baby’tje werd net als zijn nichtjes Suki en Tun Kai in de zandstal geboren, te midden van de olifantenfamilie. De familie telt nu tien olifanten waarvan vier kleintjes. Schattigheid troef dus."

"De bevalling verliep voorspoedig en vlot, zonder complicaties. Phyo Phyo deed het goed en bleef kalm. Haar ervaring speelde daarbij een belangrijke rol. De zorgzame moeder was 641 dagen zwanger. Alle leden van de familie kwamen het kleintje besnuffelen. Heel mooi en vertederend. De andere baby’s zijn bijzonder nieuwsgierig en onderzoeken met hun slurfje hun nieuwe speelkameraad."

Babynaam met T

De papa van al deze jongen is stier Chang. Hij verhuisde inmiddels naar Kopenhagen om ook daar voor nageslacht te zorgen. In Planckendael is hij is niet alleen papa van deze nieuwe baby, maar ook van Tun Kai, het kleintje van Kai-Mook, het kerstolifantje Suki en van de jonge Qiyo. Er is overigens al een nieuwe kweekstier gearriveerd - Kanvar - om de komende jaren voor nog meer nageslacht te zorgen. Planckendael speelt dan ook een actieve rol in het internationale kweekprogramma voor de bedreigde Aziatische olifant en steunt ook een beschermingsproject in India.

Wie de nieuwe telg van de olifantenfamilie wil bewonderen, kan woensdag al meteen een kijkje gaan nemen tussen 11.30 uur en 14 uur - afhankelijk van het weer. Een naam voor het jong is er nog niet, maar die zal zeker beginnen met de letter T, zoals alle dieren die dit jaar in Planckendael worden geboren.