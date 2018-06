Babybeer met verbrande pootjes gered uit bosbrand in Colorado TTR

30 juni 2018

15u25

Bron: Dieren 7 Dieren Medewerkers van Colorado Parks and Wildlife hebben gisteren een kleine beer gered uit een bosbrand in de Amerikaanse staat Colorado. Ze troffen het paar maanden oude beertje aan in een boom. Het arme dier had brandwonden opgelopen en had dringend verzorging nodig.

Dieren kunnen zich meestal zelf tijdig uit de voeten maken, maar dit beertje had vermoedelijk enkele dagen alleen rondgedoold. Er was geen enkel spoor meer van haar moeder. Dierenartsen gaven het gewonde dier aanvankelijk weinig kans op herstel, maar het beertje lijkt erg snel te genezen. Naast de brandwonden op de pootjes, is de babybeer kerngezond. "We geloven dat we haar binnenkort kunnen vrijlaten in de natuur", zegt Sirochman, een verzorger van Colorado Parks and Wildlife.

De dierenverzorgers doen er alles aan om te voorkomen dat het beertje te veel in contact komt met mensen. Zo wordt haar zelfredzaamheid niet aangetast. Wanneer het verband om de pootjes verwisseld moet worden, wordt de kleine beer telkens verdoofd.

Er woedt al sinds begin juni een hevige brand in de Amerikaanse staat Colorado. Al meer dan 268 vierkante kilometer natuur ging in vlammen op. Intussen is de brand ingeperkt tot zo'n 56 vierkante kilometer. Meer dan 2.000 bewoners moesten hun huizen noodgedwongen verlaten. Zij mochten inmiddels naar huis terugkeren.