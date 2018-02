Baby-olifantje na drie lange uren gered uit waterput IVI

Nadat een baby-olifantje in een waterput was gesukkeld, hebben buurtbewoners uren gewerkt om het kleintje te bevrijden. In al haar zenuwachtigheid kwam mama olifant ook eventjes in de problemen. Maar eind goed, al goed: mama en baby waren na drie lange uren weer herenigd.