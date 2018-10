Baby-olifantje botst tegen Melania Trump, maar de first lady kan er wel om lachen Redactie

05 oktober 2018

19u00

Bron: KameraOne 0

Melania Trump heeft een bezoek gebracht aan het Nationaal Park van Nairobi, in Kenia. Toen een baby-olifantje een ferme duw kreeg van een grotere olifant, botste het kleintje tegen de Amerikaanse first lady aan. Trump kon er gelukkig wel om lachen. Ze heeft nadien ook de tijd genomen om de olifantjes te voederen.

Het bezoek van Melania Trump aan Kenia maakt deel uit van haar reis door Afrika. Het is haar eerste soloreis als first lady van de VS.

