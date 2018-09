Baby-eekhoorns gered die met staarten aan elkaar vastzaten TTR

17 september 2018

17u40

Bron: The Independent 0 Dieren Enkele dierenartsen hebben een bijzondere reddingsactie uitgevoerd in de Amerikaanse staat Wisconsin . Ze zijn erin geslaagd om vijf jonge eekhoorns te bevrijden die met hun staarten in elkaar verstrengeld waren geraakt. " Het was onmogelijk om te zeggen welke staart van wie was", zegt een medewerker van het dierenopvangcentrum.

Na een bezorgd telefoontje van een wandelaar gingen enkele medewerkers van het Wisconsin Humane Society Wildlife Rehabilitation Centre in Milwaukee ter plekke poolshoogte nemen. De baby-eekhoorns waren met hun staarten in de knoop geraakt, samen met gras en plastic dat hun moeder had gebruikt om het nest te bouwen.

"Je kan je wel inbeelden hoe kronkelig, onhandelbaar (en vinnig!) deze angstige stressbal vol eekhoornenergie was. Onze eerste stap was dus hen alle vijf tegelijkertijd te verdoven”, zo laat het dierenopvangcentrum weten in een bericht op Facebook. "We werden hoe langer hoe meer bezorgd omdat elk van de diertjes in meer of mindere mate weefselschade aan zijn staart had, omdat de bloedsomloop afgekneld was."

De dierenartsen konden uiteindelijk de klitten wegknippen en na ongeveer twintig minuten waren de eekhoorns bevrijd. "Een dag na hun operatie kijken ze allemaal helder uit hun ogen. Drie van de vijf eekhoorns hebben een pluimstaart nu. We moeten ze wel nog een paar dagen in de gaten houden om te zien of hun staart niet afsterft."