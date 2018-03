Baasjes van Gypsy de kat zien op Facebook dat hun huisdier al vier dagen vastzit op 9 meter hoge telefoonpaal LG

27 maart 2018

12u52

Bron: KameraOne 0

Het is niet ongebruikelijk dat de avontuurlijke kat Gypsy een paar dagen weg is van huis. Het is pas toen de eigenaars van Gypsy een video van hun geliefde kat op Facebook opmerkten, dat ze zich ongerust begonnen te maken. De kat zat al vier dagen vast op een negen meter hoge telefoonpaal en durft niet meer naar beneden te komen. Hoe Gypsy in deze situatie terecht kon komen, is niet duidelijk.