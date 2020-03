Baasjes in quarantaine: huisdieren in China worden massaal achtergelaten AW

01 maart 2020

10u57

Bron: BBC News 72 Dieren In China zijn inmiddels meer dan 2.000 personen overleden aan het coronavirus. Nog eens 78.000 personen zouden besmet zijn. Uit schrik voor die besmetting of omdat het door quarantaine moeilijk is ervoor te zorgen, worden huisdieren massaal achtergelaten.

Zelfs al garandeerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat dieren het virus niet dragen, spelen sommigen liever op veilig en dumpen ze hun huisdier op straat. En de baasjes die reeds besmet werden, liggen een tijd in het ziekenhuis waardoor ze niet voor hun dieren kunnen zorgen.



Talloze vrijwilligers zetten hun beste beentje voor en proberen de duizenden achtergelaten huisdieren zo goed mogelijk op te vangen. Dat betekent dat sommigen een tiental honden en katten opvangen in hun appartement of huis. Hoe de dieren bij de vrijwilligers terechtkomen? Dat gebeurt bijvoorbeeld door politieagenten. Als zij zien dat een huisdier werd achtergelaten, kloppen ze aan bij de leden van een lokale dierenorganisatie.

35 honden en 28 katten

Zo getuigt een vrijwilligster van ‘Furry Angels Heaven’, een dierenorganisatie in Wuhan, dat ze momenteel 35 honden en 28 katten opvangt. Ze blijft liever anoniem omdat ze schrik heeft uit haar appartement gezet te worden door de eigenaar, eenmaal die weet heeft van de beestenbende. “En de toekomst ziet er echt niet goed uit”, zegt ze nog. “We mogen niet naar buiten gaan en ik heb schrik dat het eten voor de honden en katten binnenkort op geraakt.”

Dat is overigens niet de grootste angst van de vrijwilligster: “Ik maak me zorgen dat ik besmet word met het coronavirus. Dat zou betekenen dat alle honden en katten hier gedood worden door de politie.”

Weibo

Ook op Weibo, een sociaalnetwerksite die vooral populair is in China, vragen talloze dierenbaasjes om hulp. “Help, ik woon in de stad Ezhou en mijn kat zit gevangen”, schrijft een vrouw in quarantaine. “Ik zoek een vriendelijk persoon die mijn kat eten wil geven. Ik ben bereid om ervoor te betalen. Delen graag!”